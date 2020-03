Tassa di soggiorno, dopo la replica dell'Ass. Albergatori la precisazione dell'Uff. Tributi: "Avviso rivolto a strutture minori"

del 2020-03-02

Dopo la replica (clicca qui per leggere la nota) dell’ Associazione Albergatori Selinunte ad un documento pubblicato dall’Ufficio Tributi di Castelvetrano sul portale che invita gli albergatori a versare la tassa di soggiorno per l’anno 2019 arrivano le precisazioni da parte dello stesso responsabile dell’Ufficio Michele Grimaldi il quale ha precisato che: "l’avviso voleva essere solo un monito diretto a chi non ha provveduto ancora a trasmettere il modello T21 inerente il conto giudiziale.visto che molte strutture ricettizie minori come B&B, affitta camere ecc non hanno provveduto a trasmettere questi dati.

Per quanto riguarda quest’ultimi rischiano degli accertamenti specifici,mentre per la Tari ci sono situazioni in itinere anche per gli alberghi, che invece ribadisco hanno versato la tassa di soggiorno”.