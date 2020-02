“Chiudiamo per il panico causato dal corona virus”. Serrata anche a CVetrano di alcuni negozi cinesi

del 2020-02-29

Anche a Castelvetrano arriva la serrata di alcuni negozi gestiti dai cinesi. Serrande abbassate a causa “della generale situazione di panico generata dal virus che ha ridotto il numero dei clienti».

Recita così il cartello affisso sulle vetrine delle attività cinesi a Castelvetrano e in provincia. Lo stop riguarda numerosi esercizi commerciali. La gran parte degli imprenditori orientali ha aderito alla serrata indetta - a partire dal 27 febbraio - come «misura precauzionale per evitare il più possibile situazioni a rischio» e, dopo Trapani, anche a Castelvetrano gli imprenditori cinesi hanno deciso di abbassare le serrande nell’auspicio di poter tornare ad esercitare il prima possibile.