(VIDEO) Salviamo la Chiesa del Carmine dal degrado. Appello di Don Undari alle Autorità

del 2020-02-29

Don Undari lancia un appello per salvare la Chiesa del Carmine e scrive una lettera aperta al Prefetto e non solo: “Le condizioni di degrado in cui versa l’immobile religioso in oggetto richiede grande attenzione, specie da parte di chi, da sempre, mostra sensibilità sulle sorti di tale tipo di beni. Il Comune di Castelvetrano, con riferimento all’oggetto, aveva tempo fa manifestato interesse a prendere in consegna l’immobile per eventuale utilizzo a scopi socio culturali. L’Ente aveva anche convenuto di effettuare urgenti interventi straordinari, soprattutto nella cappella (della Maddalena) in fondo a sinistra della chiesa e nella parte che s’incunea nell’attigua ex caserma dei Carabinieri, ove si trovavano le cripte, gravemente danneggiate a seguito del crollo che ha interessato detta caserma. Si richiedeva quindi una concessione in uso a titolo gratuito, a scomputo di detti interventi.

Oggi tale disponibilità manifestata dal Comune viene meno, soprattutto per il dissesto finanziario in cui versa. Questo Ente Ecclesiastico, sempre sensibile alla sorte dei beni culturali, non può assistere impassibile: si tratta pur sempre di un immobile di caratteristiche architettoniche di gran pregio e che, messo in pristino, ben si presterebbe agli usi religiosi in quanto tali ed a quelli socio culturali correlati: si pensa ad esempio ad un museo che raccolga l’immenso patrimonio di paramenti e sacre reliquie che giacciono inosservati negli anfratti delle chiese cittadine.

Attenzione, però: con urgenza si intervenga a delimitare e ripristinare la parte crollata delle cripte e la cappella della Maddalena, su cui si sversano le copiose acque piovane non reggimentale provenienti dall’attigua ex caserma crollata, non certo per colpa né del Comune, né della Chiesa. Interventi urgenti che dovrebbero gravare su chi ha causato i danni che continuano ad aggravarsi, incuranti della sorte di un monumento di grande pregio ed interesse storico architettonico. A disposizione per eventuali incontri. L’Arciprete Don Giuseppe Ivan Undari.

Don Undari ne ha parlato ai nostri microfoni intervistato per Cnews.it da Doriana Margiotta. Rivedi l’intervista.