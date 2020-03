Assessore Cappadonna denuncia atto vandalico ai danni di un semaforo: "Le prime sentinelle dobbiamo essere tutti noi!”

del 2020-03-02

L’assessore Cappadonna ha denunciato attraverso i social l’ennesimo atto vandalico ai danni della nostra comunità. Questa volta ad essere vandalizzato è stato un semaforo. L’assessore lancia un appello a cittadini che hanno a cuore Castelvetrano: “Le prime sentinelle siamo tutti noi!”

“L'amministrazione viene spesso sollecitata dai cittadini al ripristino della segnaletica semaforica. Come già affermato più volte, ad ottobre la giunta ha deliberato un finanziamento per efficientamento energetico da 130 mila euro di cui 100 mila per i semafori e 30 mila per pannelli solari. Ad oggi la somma non è stata ancora accreditata dal Ministero dello sviluppo economico pur avendo sollecitato.

Purtroppo però stamattina si registra un caso di vandalismo, è stato forzato lo sportello di un semaforo immediatamente aggiustato dal personale comunale. Un danno che incideva sulla sicurezza della cittadinanza. Impariamo a rispettare ciò che ci circonda, perché il degrado in cui alcune persone hanno deciso di vivere, deve essere fermamente bloccato dagli stessi cittadini che hanno a cuore Castelvetrano. Le prime sentinelle siamo tutti noi!”