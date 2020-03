Progetto "VillaLab", istituzioni, associazioni e imprese unite per educare i giovani nella difesa dell'ambiente

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-02

Prosegue a Santa Ninfa, grazie alla sinergia tra istituzioni pubbliche, associazioni locali e volontari, il lavoro di riscoperta e reinterpretazione del territorio del Belice avviato nell’ultimo biennio con il sostegno della Fondazione Angelo Pirrello. Un percorso che si declina in una serie di progetti seguiti con impegno e passione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Lombardino.

Tra questi, il più imminente e ambizioso è quello che si andrà a concretizzare nelle prossime settimane: "VillaLab", che punta a trasformare la villa comunale in un luogo di aggregazione per giovani e adulti, in cui riunirsi, fare sport, rilassarsi nel contesto di uno scenario paesaggisticamente gradevole, ma soprattutto riscoprire attraverso attività laboratoriali e momenti di confronto e condivisione l’imprescindibile rapporto tra la comunità e il territorio in un’ottica di sviluppo della coscienza e consapevolezza ambientale.

Ben 12 aziende locali (in cui rientrano imprenditori edili, vivaisti, tecnici e artigiani) hanno aderito al progetto offrendo spontaneamente la propria collaborazioneai fini del riadeguamento e della messa in sicurezza dell’intera area, con il coordinamento tecnico dell’architetto Nicola Pacino in stretta sinergia con il referente tecnico del Comune, l’architetto Vincenzo Monreale.

Tre, in particolare, sono gli ambiti di interesse su cui si concentreranno i lavori di ristrutturazione: uno spazio dedicato agli sportivi, con la realizzazione di un’Area Fitness attrezzata e di un circuito perimetrale lungo circa 500 metri in cui passeggiare o fare jogging; la riscoperta “botanica” del territorio, con il progetto del “Giardino didattico dei Sapori”, un percorso olfattivo e sensoriale strutturato in una serie di piccoli orti che accompagneranno i ragazzi alla scoperta degli aromi, delle spezie e dei sapori che hanno fatto la storia del nostro territorio; un’attenzione alle esigenze dei più piccoli, con la completa sostituzione dell’Area Giochi che verrà dotata di nuove attrezzature all’insegna di una maggiore modernità e sicurezza.

Parte attiva del progetto "VillaLab" sarà anche il chiosco all’esterno della villa comunale, vicino al punto di sosta dei pullman, che consoliderà ulteriormente il proprio ruolo di punto d’aggregazione per la nutrita schiera di appassionati ciclisti che già in gran numero frequentano gli affascinanti percorsi della valle.

Un sentito ringraziamento è quello che va alle associazioni culturali e sportive locali, che con grande dedizione e forti della profonda conoscenza che hanno del territorio si renderanno protagoniste dell’iniziativa, sia collaborando attivamente ai lavori iniziali di riadeguamento che animando poi gli spazi rinnovati con un animato calendario di attività e incontri: "Il Geko", la Società Operaia Mutuo Soccorso, la Rete Museale e Naturale Belicina, "Noi Rockers", la Riserva Naturale Grotte di Santa Ninfa, Legambiente, "Finestrelle Bikers", l'Avis Santa Ninfa, la Pro Loco, "Saperi e Sapori".

«L'amministrazione comunale - sottolinea il sindaco Lombardino - è stata ben lieta di sposare il meritorio progetto della Fondazione Angelo Pirrello. Peraltro, in questo modo, sarà possibile riqualificare la villa comunale, che diventerà uno spazio vivo e aperto a tutti, un bene pubblico restituito alla fruizione dei cittadini».

L’intero progetto verrà presentato alla comunità entro il mese di marzo e l’inaugurazione è prevista, a lavori completati, nella tarda primavera.

(Nelle foto, l'interno della villa comunale, i rappresentanti partecipanti al progetto con il sindaco Lombardino e Angelo Pirrello)