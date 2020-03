Partanna, contributi integrativi per l'affitto in favore delle famiglie in difficoltà. Ecco come accedervi

del 2020-03-04

Diramato un avviso pubblico presso il comune di Partanna, a sostegno delle categorie più deboli, concernente la concessione di un contributo economico integrativo per l'affitto del 2018. Sarà lo stesso comune di Partanna ad espletare la fase di istruttoria e ad erogare agli aventi diritto il contributo economico integrativo per l'affitto del 2018, trasmettendo le domande pervenute all'assessorato regionale alle infrastruttule e mobilità, che ha pubblicato il bando.

L'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 marzo c.a. presso l'ufficio protocollo, in via Vittorio Emanuele n.18, corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente, copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato, ricevuta (f23) dell'eventuale versamento della tassa di registrazione - se dovuta - per il 2018 o autocertificazione e attestazione ISE ed ISEE in riferimento alla dichiarazione dei redditi 2019 (per l'anno di imposta 2018) o autocertificazione.

Da allegare anche il codice iban per l'accreditamento del contributo e in caso di dichiaranti ISE 0.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito online del comune, l'albo pretorio o rivolgersi agli uffici del Segretariato sociale settore - servizi sociali, in via Vittorio Emanuele n.219, presso il Palazzo Calandra.

Il modello dell'istanza la trovate in allegato a questo articolo.