Fake news.Conad estranei agli smaltimenti illeciti. Pronta azione legale per diffamazione

del 2020-03-03

Tutti hanno voce in capitolo nella rete. Nell'era dei social network, chiunque oggi può scrivere e divulgare presunte notizie, a più riprese, con il perdersi dell'accaduto reale e una distorsione della realtà.

Diffuso nelle ultime ore il video, che trovate all'interno di questo articolo, l'amministrazione regionale del Conad ha espresso preoccupazione per le voci circolanti circa lo smaltimento rifiuti del punto vendita sito in via Roma a Castelvetrano, e manifestando l'intenzione di sporgere denuncia per diffamazione contro chiunque continui ad insinuare ed insinui il falso. L'Amministratore unico della società proprietaria del Conad di via Roma, Francesco Messina, precisa che Conad utilizza mezzi e modi di smaltimento rifiuti a norma di legge, non metodi rudi e comunica che farà azione legale nei confronti di chi ha pubblicato il video citando, il nome Conad, ed anche chi ha fatto questo gesto all’interno della hall comune.

Il punto vendita e tutta la catena infatti, è estranea ai fatti riportati nel video pubblicato. Non si tratta di personale o persone riconducibili al supermercato, ma di terzi. Inoltre, l'amministrazione Conad ribadisce la sua senbilità verso l'ambiente, e il rispetto delle norme vigenti in modo scrupoloso.