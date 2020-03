del 2020-03-04

Riceviamo e pubblichiamo una sollecitazione da parte di un cittadino residente in via Morvillo a Castelvetrano corredata di foto. Il lettore chiede alla pubblica amministrazione la motivazione per cui, nonostante l'evidente stato di degrado, non sia stata pulita e riportata alla normalità la via Morvillo e le zone limitrofe. Si spera in un intervento urgente da parte di chi di competenza.