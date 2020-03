Mazzette per appalti. Agli arresti domiciliari anche un dirigente del Genio civile di Trapani

del 2020-03-03

E' scattato alle prime luci dell'alba un blitz verso 11 persone, coinvolte in un giro di mazzette per appalti. Tra i sottoposti a misure cautelari, anche un dirigente del Genio civile di Trapani, secondo quanto riportato da La Repubblica.

Quest'ultimo avrebbe intascato mazzette da un imprenditore messinese per la gara di appalto per il dragaggio del porto canale di Mazara del Vallo, la cui realizzazione prevedeva un costo pari a circa 800mila euro. A far scattare le indagini delle intercettazioni, nelle quali la polizia ha praticamente registrato le tangenti in diretta.