Castelvetrano. La deputata Palmeri ha incontrato i ragazzi della scuola primaria "G. Pardo"

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-03

Secondo appuntamento con i giovanissimi per l’evento “#Scuolaplasticfree”, organizzato dalla deputata del M5S Valentina Palmeri con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Castelvetrano, presso la Scuola “Gennaro Pardo” di Castelvetrano.

Dopo una breve presentazione del sindaco Alfano, della dirigente Dott.ssa Anna Vania Stallone e dell’Ispettore della Polizia Municipale Lupo, la deputata, rivolgendosi ai bambini e rispondendo alle loro domande, ha cercato di sensibilizzarli all’abbandono della plastica usa e getta, alla corretta differenziazione dei rifiuti ed al rispetto dell’ambiente.

“Un momento di confronto organizzato proprio per mettere in luce il tragico momento che sta attraversando il nostro pianeta, relativamente all’abbandono indiscriminato degli oggetti di plastica e all’inquinamento che gli stessi producono sia al mare che al territorio”- a dichiaralo è la deputata Valentina Palmeri-.

“Ritengo che sensibilizzare le nuove generazioni sia fondamentale per avviare un cambio culturale, partendo proprio dall’educazione ambientale” – continua Valentina Palmeri -.

Alla fine dell’incontro la deputata ha consegnato delle borracce in alluminio, quale simbolo di contrasto all'usa e getta, agli alunni che con grande entusiasmo hanno apprezzato il gesto intonando in coro, in omaggio ai presenti, l'inno alla Sicilia.

Nella stessa mattinata accompagnata del sindaco Alfano e da alcuni consiglieri comunali, la deputata Palmeri ha incontrato i responsabili della Cooperativa “Terramia”, dedita alla produzione e trasformazione dei prodotti tipici del territorio castelvetranese mediante l’utilizzo di attrezzature confiscate alla mafia, con i quali ha visitato i locali.