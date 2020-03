Pasquale Calamia è il nuovo segretario del Pd di Castelvetrano. Prende il posto di Monica Di Bella

del 2020-03-04

Pasquale Calamia è il nuovo segreterio della sezione locale del Pd di Castelvetrano. Ex candidato a Sindaco alle precedenti elezioni amministrative prende il posto di Monica Di Bella he che per numerosi anni ricoperto tale carica.

A congratularsi per questo incarico è stato anche l’On. Baldo Gucciardi: “Le mie più sentite congratulazioni ed il mio più affettuoso buon lavoro a Pasquale Calamia, appena eletto segretario del Partito Democratico di Castelvetrano. Pasquale Calamia continuerà, da segretario del PD, la sua azione civile e politica a tutela della Città di Castelvetrano, mantenendo alta la bandiera della democrazia e e della difesa del vivere civile in una logica di avanzamento civile e democratico della sua comunità di riferimento. Auguri di cuore, Pasquale! Auguri sinceri, Segretario Calamia!”