CVetrano, capigruppo chiedono Consiglio Comunale per discutere dimissioni Dona’ dalle Rose e cambio casacca dei tre consiglieri

del 2020-03-05

Castelvetrano. I capigruppo consiliari hanno chiesto al presidente del consiglio comunale, avv. Patrick Cirrincione, la convocazione di un consiglio comunale per dibattito politico per discutere in aula sulle ultime vicende politiche di Castelvetrano, dalle dimissioni dell'assessore alla cultura Chiara Modica Donà Dalle Rose alla fuoriuscita dalla maggioranza dei consiglieri Ignazio Maltese, Rossana Ditta e Giuseppa Coppola per formare un nuovo gruppo di indipendenti.

Si aspetta la data di convocazione del consiglio comunale che potrebbe già essere fissata per la settimana prossima.