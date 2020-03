Impianti sportivi a CVetrano. Il Comune volta pagina. Regole e canoni da pagare. Un apposito ufficio per la gestione

di: Redazione - del 2020-03-06

Sarà il costituendo ufficio per lo sport a gestire gli impianti sportivi, la maggior parte dei quali già ritornati nel possesso del Comune. Non sarà certo facile la gestione delle strutture anche perché alcune necessitano di interventi economici quanto meno di normale manutenzione.

Intanto si apprende che il Palazzetto dello Sport “Don Pino Puglisi”, è stato revocato alla società che lo utilizzava per la disputa fino ad ora di campionati professionistici di volley femminile, per il mancato pagamento di due annualità di canoni ammontanti a circa settemila euro. Questo quanto emerge da un provvedimento pubblicato dal Comune.

La revoca è stata confermata dall’assessore allo sport Filippo Foscari, che da quando si è insediato sta cercando mi mettere ordine alla gestione degli stessi impianti. Lì dice lo stesso assessore: ”andremo a fare degli interventi di manutenzione, poi faremo un bando, una sorte di manifestazione d’interesse,per trovare qualche società disposta alla gestione, dietro il pagamento di una canone annuale.”

Purtroppo sono finiti i tempi in cui le Amministrazioni davano lauti contributi alle società sportive per la loro attività, con a loro carico solo le spese di normale manutenzione. Anche, lo stadio municipale Paolo Marino è tornato nella disponibilità del comune dopo i lavori di messa in sicurezza della tribuna coperta, così come lo stadio alternativo di contrada Giallonghi.

Per disciplinarne l’uso, ricorda sempre lo stesso assessore: ”l’utilizzo dovrà passare attraverso un regolamento che è in fase di stesura, che dovrà essere approvato in Consiglio, che dovrà disciplinare l’uso degli impianti e le relative somme a carico delle società che andranno a gestirli.”

Il Pala Tenda è stato invece assegnato dai Commissari per tre anni ai “Locandieri”, che vi svolgono attività sportive normalmente. Il Bocciodromo è chiuso per alcune criticità rilevate all’atto del sopralluogo e li si dovranno affrontare altre spese a meno che il Comune non li imputi a chi vorrà gestirlo, sempre che si tratti di interventi di normale manutenzione.

Vicino al bocciodromo, stessa sorte per il campo di tennis che dovrà essere affidato a chi ne farà richiesta dopo l’espletamento di un apposito bando.

Un altra grande struttura, l’impianto Cafena attende invece che sin faccia chiarezza, visto che da circa trent’anni viene gestito da una società e per la quale struttura sono state anche avviate le procedure affinchè la palestra, il campo di calcetto e di basket possano ritornare ad una gestione comunale.

Non sarà facile la gestione immobiliare, visto anche la necessità di alcuni interventi i cui costi dovrebbero essere a carico del Comune, che come si sa si trova in uno stato di dissesto.