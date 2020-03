Castelvetrano, al via lavori di adeguamento locali di via Campobello da destinare ad asilo nido Infranca

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-04

L'Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono stati consegnati e concretamente iniziati da parte delle società in ATI Sole Soc. Coop. e SO.ME.CO. S.r.l. di Alcamo i “lavori per la realizzazione e adeguamento locali da destinare ad ASILO NIDO Maria Antonietta Infranca".

Gli stessi, dell’importo di circa 500.000 €, sono stati finanziati dall’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro attraverso i Fondi Europei PO FESR 2014/2020, linea di azione 9.3.1 e cofinanziati dal comune di Castelvtrano nella misura del 10%.

L’immobile sito in via Campobello e di proprietà dell'IPAB in atto è stato chiuso a causa di varie problematiche fra cui anche l'inagibilità della struttura. Grazie all'impegno degli uffici tecnici e del Responsabile della VI° Direzione Servizi a Rete e Ambientali è stato possibile arrivare alla risoluzione del procedimento relativo alla finalizzazione dell'appalto che ha vissuto un percorso molto travagliato dal punto di vista procedurale.

Le opere da realizzare riguardano gran parte della porzione dell’edificio che sarà utilizzata a Micronido pubblico rivolto alla prima infanzia e consistono in primis nel risanamento degli ambienti dal punto di vista edilizio.

Per una migliore utilizzazione e fruizione degli ambienti si prevede, fra l'altro, il rifacimento ex novo degli impianti elettrici, idrici e fognari, la realizzazione ex novo dell’impianto antincendio, il miglioramento della qualità ambientale e di abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà prevista un'illuminazione a led di ultima generazione.

L’intervento prevede, altresì, la fornitura di arredi e attrezzature per la prima infanzia. I tempi previsti per la realizzazione di tutti i lavori sono stabiliti in 235 giorni, a conclusione dei quali finalmente questo importante edificio può essere restituito al beneficio della collettività.