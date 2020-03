Partanna, il Comune detta le condizioni per l'uso dei locali del castello Grifeo. Ecco le tariffe previste

di: Redazione - del 2020-03-05

Il Comune di Partanna ha aggiornato le tariffe per la concessione di spazi e locali del castello Grifeo:

1) per effettuare servizi fotografici in occasioni di lieti eventi: €. 150,00;

2) utilizzo della sala convegni per attività formative e culturali da partedi enti ed associazioni private,anche no profit: €. 150,00 al giorno;

3) utilizzo degli spazi destinati per l’allestimento di mostre ed esposizioni di tipo culturale: €. 150,00 a settimana per un massimo di 2 settimane;

4) utilizzo degli spazi destinati per l’allestimento di mostre ed esposizioni di tipo commerciale: €. 500,00 a settimana per un massimo di 2 settimane;

5) per celebrazione matrimoni secondo il rito civile: €. 300,00;

6) utilizzo scuderie e spazi esterni adiacenti (con esclusione degli spazi adibiti a esposizioni museali e a mostre) per brindisi in occasione di lieti eventi (matrimoni, lauree etc)con gruppi di persone max 180, comprensivo di autorizzazione per effettuare servizi fotografici: €. 250,00;

7) utilizzo scuderie e spazi esterni adiacenti (con esclusione degli spazi adibiti a esposizioni museali e a mostre)per lunch e servizio catering in occasione di lieti eventi (matrimoni, lauree etc)con gruppi di persone max180, comprensivo di autorizzazione per effettuare servizi fotografici: €. 400,00.

Il relativo pagamento va effettuato presso l’ufficio economato, in via preventiva, che rilascerà apposita ricevuta.

I richiedenti l’utilizzo dei locali del Castello saranno onerati delle necessarie pulizie ad ultimazione delle attività svolte ed il Comune di Partanna sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che si verificassero durante l’utilizzo dei locali.

La concessione dei locali sarà subordinata al versamento, altresì, di apposita cauzione pari alla somma di € 100,00 a garanzia del rispetto dell’ obbligo delle pulizie e a copertura di eventuali danneggiamenti causati all’interno del castello, fermo restando il diritto del Comune di rivalersi qualora i danni causati dovessero essere accertati di importo superiore.

Il versamento della cauzione è condizione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’uso dei locali e potrà essere rimborsata solo in seguito ad apposita verifica da parte del personale comunale addetto al servizio area Beni Culturali e Archeologici.