Il lettore scrive: "Pericolo lungo la via XX Settembre a Partanna. Fate attenzione"

del 2020-03-05

Pasquale, un lettore di Partanna, segnala la presenza di un pericolo per i pedoni e gli automobilisti lungo la via XX Settembre a Partanna e chiede l'intervento dell'Ufficio Tecnico.

"Onde evitare di rimetterci una gomma compresa di cerchione o, peggio, tibia, perone e femore come stava capitando a me alle ore 11.30 odierne, prestate attenzione alla trappola nelle foto posta in via XX Settembre angolo via Vittorio Emanuele. Voglia, senza offesa, il locale Ufficio Tecnico attivarsi per mettere in sicurezza lo scempio urbano in questione. La sicurezza dei cittadini prima di tutto!"