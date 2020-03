Salemi, emergenza Coronavirus: annullata la Festa di San Giuseppe, accessi regolamentati al Polo museale e al Castello

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-06

Nel pieno rispetto del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che detta le misure di contrasto al Covid-19 sospendendo le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, l'amministrazione comunale di Salemi (Trapani) ha annullato l'evento 'Festa di San Giuseppe - Contemporanea tradizione', originariamente previsto dal 15 al 22 marzo.

La decisione è stata adottata anche in relazione a quanto stabilito dal vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, che ha sospeso tutte le manifestazioni di religiosità popolare "promosse o organizzate dalle parrocchie nelle quali si preveda concorso numeroso di popolo".

L'Amministrazione ha inoltre deciso, in via precauzionale, che gli accessi al Polo museale e al castello normanno-svevo saranno regolamentati in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto firmato dal presidente del Consiglio.