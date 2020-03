CVetrano, stamattina sopralluogo alla Chiesa del Carmine

di: Redazione - del 2020-03-06

Nella mattinata c'è stato un sopralluogo all'interno della chiesa del Carmine di Castelvetrano. Presenti per la Prefettura Maurizio La Rocca, per il Demanio il geometra Gabriele Caruso, per i Vigili del Fuoco l'architetto Giuseppe Risalvato, per la Soprintendenza l'architetto Vito Vaiarello, per il Comune il vice sindaco Biagio Virzi e per la Diocesi l' arciprete Don Giuseppe Undari.

Motivo dell' incontro probabilmente un progetto per la messa in sicurezza dell' edificio che, come denunciato diverse volte, risulta ammalorato a causa di un versamento di acqua piovana proveniente dall'attigua ex caserma. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata resa dai presenti al sopralluogo.

Nei giorni scorsi Don Undari aveva lanciato un appello per salvare la Chiesa del Carmine attraverso la nostra testata e scrivendo una lettera aperta al Prefetto (clicca qui).