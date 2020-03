Cvetrano, uomo ubriaco se la prende con gli operatori del 118 tra sputi e calci all'Ambulanza. Sul posto i Carabinieri

del 2020-03-06

Momenti di paura ieri a Castelvetrano per due operatori partannesi del 118, un uomo S. F. e una donna L.A., intorno alle 23, quando sono arrivati in via Gioberti per soccorrere un uomo di circa 40 anni riverso a terra e attorniato da alcuni passanti.

Gli operatori, con molta professionalità, si sono avvicinati all'uomo chiedendogli informazioni sul suo stato di salute e invitandolo a salire sull'autoambulanza.

Quest'ultimo, inizialmente, ha declinato la proposta e poi ha dato la sua disponibilità, ma nel momento in cui è stato sollevato da terra, in preda ai fumi dell'alcool, ha cominciato a inveire e a sputare contro i due operatori.

Lo stesso uomo poi, con un improvviso calcio, ha rotto la freccia e lo specchietto retrovisore dell'Ambulanza e ha cominciato a prendersela anche con la segnaletica del luogo.

Sul posto sono nel frattempo giunti i Carabinieri che, pare, non abbiamo trovato l'uomo dileguatosi nel frattempo e che dovrà rispondere anche di danneggiamento.