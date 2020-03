Nasce il movimento Provinciale Via. A Castelvetrano aderiscono i consiglieri Martire e Stuppia

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-07

Si struttura il Movimento Provinciale Via, hanno aderito e sottoscritto il manifesto circa 50 tra amministratori, ex assessori, politici del nazionale e del regionale. Gli aderenti per la provincia di Trapani sono tanti, c’è grande entusiasmo e voglia di poter determinare la politica con la capacità di rendere più vivo il dibattito attuale.

Il movimento ha l’obiettivo di essere un valido e solido interlocutore per tutto il territorio provinciale e regionale poi, capace di farsi promotore delle istanze e delle criticità che arrivano da ogni Comune.

Donne e Uomini che hanno deciso di mettersi al servizio della società e di continuare a percorrere la strada della buona politica, coinvolgendo tutte quelle persone che vorranno mettere a disposizione tempo e competenze, oltre all’impegno, per rendere migliori le nostre Città, attenti ai bisogni di tutti.

L’impegno del Movimento Via sarà quello, senza risparmiare energie, di appurare e risolvere problematiche di interesse collettivo, propendendo per soluzioni condivise, promuovendo il benessere diffuso. Dialogo e partecipazione costruttiva saranno i principi fondanti per la costruzione di un futuro diverso.

Di seguito alcuni delle adesioni che abbiamo avuto, si tratta di consiglieri comunali: a Mazara ci sono: Pietro Marino, Gioacchino Emmola, Antonino Colicchia, Stefania Marascia; a Marsala: Ignazio Chianetta, Arturo Galfano, Antonio Vinci, Alessandro Coppola; a Trapani: Anna Garuccio e Giuseppe Lipari; a Petrosino Pietro Marino, a Castellammare del Golfo con Liliana Crociata, a Buseto Palizzolo: Federica Minaudo, Francesco Poma, Alessandro Ferlito; a Paceco vi hanno aderito: Maria Basiricò, Salvatore Catalano, Stefano Ruggirello; per Castelvetrano ci sono Totò Stuppia e Calogero Martire, per Alcamo Giovanni Calandrino. A breve il Movimento ufficializzerà l’intera componente e darà vita ad un tavolo di coordinamento provinciale.