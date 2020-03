Nessun caso di coronavirus a CVetrano. Negativo il tampone su un infermiere di origini campobellesi

del 2020-03-07

Negativo il tampone effettuato nei confronti di un infermiere campobellese entrato a contatto con il medico di Sciacca, trasportato ieri a Palermo dopo la conferma di positività al Covid-19. Nessun caso quindi ad oggi di Coronavirus a Castelvetrano. Già da ieri la nostra Redazione era a conoscenza della notizia del tampone effettuato nei confronti dell’infermiere ma, tuttavia, per non aumentare ancora di più il livello di allarmismo e preoccupazione già elevato abbiamo preferito non pubblicare in attesa che fossero resi noti i risultati del test. In questo momento di esasperazione creare allarmismi, alla ricerca di qualche like in più e visualizzazioni,non è di nostro interesse.

L’infermiere, N.P., da settimane avvertiva sintomi influenzali e per lui adesso la liberazione da un incubo dopo che da ieri sera era partito un tam tam sui social. Panico tra i castelvetranesi, su whatsapp giravano messaggi audio di disperazione in cui la gente addirittura ipotizzava lo sgombero massivo del Pronto Soccorso. Niente di tutto questo. Bisogna mantenere la calma e rispettare le prescrizioni minime.