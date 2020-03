Coronavirus, Ordinanza del Sindaco Alfano: "Sospesi eventi di qualsiasi natura". Ecco le restrizioni imposte

del 2020-03-05

Per l’intero territorio comunale il Sindaco Alfano, coerentemente con quanto deciso in Prefettura sulla base delle disposizioni nazionali, ha disposto le seguenti stringenti misure in merito all'emergenza Coronavirus:

1) La sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità e ogni altra attività convegnistica o congressuale.

2) La sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

3) La sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti in luoghi chiusi. È consentito l’allenamento in luoghi all’aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID – 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.

4) La sospensione delle manifestazioni, eventi e spettacoli pubblici e privati nei cinema teatri.

5) La sospensione di tutti i musei del territorio comunale che comportano l'affollamento di persone tale da non consentite il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

6) La sospensione di sport e attività motorie in genere, svolte all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni genere. Sono ammessi solo ed esclusivamente attività all’aperto nel rispetto delle raccomandazioni sanitarie emanate per i rapporti interpersonali.

7) La sospensione di tutte le manifestazioni a carattere religioso e di religiosità popolare (processioni, altari ecc…).

8) La sospensione delle attività di catechesi e di attività degli oratori a di qualsiasi altra attività di formazione.

9) Sono sospesi, a decorrere della presente Ordinanza e fino al 15 marzo 2020, i servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e parascolastiche (riunioni, corsi, stage, etc…), fermo in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

10) Sono sospesi, a decorrere della presente Ordinanza e fino al 15 marzo 2020, tutte le attività didattiche inerenti corsi professionali pubblici e privati.

11) Sono esclusi dalla sospensione le attività formative connesse alla formazione dell’esercizio delle professioni sanitarie e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

12) Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

13) Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente della presente Ordinanza, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto del residente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (denominate Zone Rosse), e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde 800458787. Per coloro provenienti, invece, dalle zone denominate "Zone Gialle" dovrà darne comunicazione al proprio medico di medicina generale.

14) Per tutti coloro di cui al punto 13) è fatto assoluto: a) divieto di contatti sociali; b) divieto di spostamento o viaggi; c) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

E' fatto obbligo, altresì, di adottare le seguenti norme comportamentali che costituiscono misure igienico sanitarie precauzionali:

a) lavarsi spesso le mani. Di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, ameno che siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;

j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.