Santa Ninfa, Sindaco dispone sospensione manifestazioni pubbliche. Stop allestimento altare S. Giuseppe

del 2020-03-05

Anche il sindaco di Santa Ninfa Giuseppe Lombardino (nella foto), in seguito al decreto emanato ieri dal Consiglio dei ministri e al tavolo tecnico tenutosi stamattina in Prefettura con l’obiettivo di adottare misure urgenti al fine di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, informa i cittadini che, oltre alla sospensione delle attività scolastiche fino al 15 marzo, sempre in via precauzionale sono sospese anche tutte le manifestazioni pubbliche che prevedono la presenza di pubblico quali riunioni, convegni, attività sportive.

Chiuso anche l'asilo nido comunale. Sospesi inoltre i lavori per l'allestimento dell'altare di san Giuseppe al Centro sociale e annullate le altre iniziative programmate per il fine-settimana.

«Torno ad invitare tutti i cittadini al senso di responsabilità – commenta Lombardino - mettendo in pratica i comportamenti igienico-sanitari suggeriti dal Ministero della Salute al fine di minimizzare eventuali rischi di contagio. Ad oggi - aggiunge il sindaco - nella nostra provincia, non vi sono particolari condizioni di allarme e le misure disposte sono di natura prudenziale».