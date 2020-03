Le Palma Bags e i gioelli GiuFè a Messina per la finale regionale di Miss Mondo

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-06

L’associazione Palma Vitae di Castelvetrano e l’artista Giusy Ferrara di Partanna sono state chiamate a portare un messaggio importante contro la violenza sulle donne nel prestigioso concorso Miss Mondo che si è tenuto domenica 1 marzo a Gioiosa Marea in provincia di Messina.

Le Palma Bags e i gioielli GiuFè hanno sfilato in un contesto internazionale, a testimonianza di un sodalizio sempre più forte tra queste due realtà del nostro territorio che si stanno facendo apprezzare in occasioni sempre più importanti.

“E’ stata l’occasione” - afferma la dott.ssa Giusy Agueli presidente dell’associazione Palma Vitae, che si occupa di donne in difficoltà e vittime di violenza, - “per far riflettere le ragazze in gara e le donne presenti sull’importanza di un bellezza che non si limiti a quella fisica e che la cura del corpo possa essere preludio della cura di un proprio valore e della ricerca di una bellezza interiore.

Più che mai sentiamo l’esigenza di portare questi messaggi in contesti come questi dove l’attenzione per il corpo può diventare facile bersaglio di giudizi stereotipati, ricordando alle ragazze la preziosità di valori quali la dignità e il rispetto, valori sui quali non dobbiamo mai abbassare la guardia, cedendo il passo a compromessi o a false speranze.”

Queste le parole che hanno accompagnato la sfilata delle Palma Bags, le borse realizzate dall’associazione per lanciare un messaggio contro la violenza di genere, unitamente ai gioielli GiuFè, un prodotto artistico realizzato con parti di tele di quadri dipinte a mano, con un brevetto unico al mondo, anche questo un progetto sociale a sostegno delle donne.

“Abbiamo voluto portare bellezza e bontà” - aggiunge l’artista Giusy Ferrara, creatrice del marchio GiuFè - “perché crediamo fortemente nell’importanza dell’arte come sublimazione ed elevazione di canoni estetici che in uno sguardo d’insieme producano bellezza e armonia”.

Complimenti alla determinazione e alla tenacia di queste due donne che, grazie al loro impegno, stanno rappresentando positivamente il nostro territorio.