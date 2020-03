CVetrano, attivato il pre triage nei pressi del Pronto Soccorso

del 2020-03-07

Attivo da oggi il pre triage montato la scorsa settimana all’esterno del pronto soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano. La finalità è quella di effettuare il primo screening sugli interventi successivi da indirizzare, ove il caso, al pronto soccorso con personale medico. L’obiettivo è di evitare così situazioni di promiscuità nelle attese per i casi di sospetta sintomatologia da Coronavirus. La raccomandazione degli medici in caso vi siano sintomatologie sospette è quella di non recarsi fisicamente in Ospedale ma chiamare il 118 così da evitare di esporre il personale sanitario a possibili contagi.