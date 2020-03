Per i siciliani rientrati dalle zone rosse ecco il sito dove registrarsi e il numero da chiamare in caso di sintomi

del 2020-03-08

Come noto coloro i quali stanno rientrando dalle zone rosse al Nord interessate dai contagi di coronavirus sono tenuti, oltre e mettersi in quarantena per 14 giorni, a comunicare alle autorità preposte il proprio rientro. Un sistema che consentirà una mappatura più puntuale e interventi più mirati in caso dovessero verificarsi casi di malore. Clicca qui per compilare la scheda.