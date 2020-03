Castelvetrano. Semafori guasti. Assessore Cappadonna: "Somme non ancora accreditate dal Ministero"

di: Redazione - del 2020-03-09

Ancora guasti alcuni semafori della città di Castelvetrano. A segnalarlo alcuni lettori, che ci chiedono come mai ancora non sono stati tutti ripristinati. I lavori non sarebbero partiti in quanto i fondi non sono ancora arrivati. L'assessore Manuela Cappadonna, a tal proposito, precisa: "Ad ottobre la giunta ha deliberato un finanziamento per efficientamento energetico da 130 mila euro di cui 100 mila per i semafori e 30 mila per pannelli solari. Ad oggi la somma non è stata ancora accreditata dal Ministero dello Sviluppo economico pur avendo sollecitato." .

I lavori, che consisteranno nella riqualificazione dal punto di via energetico degli impianti semaforici con la sostituzione delle sorgenti ad incandescenza di ormai obsoleta generazione e di altissimo consumo energetico, riguarderebbero i semafori di via Marinella, via Roma, via Trapani, via Selinunte, via XX Settembre nonché il semaforo che si trova in direzione Triscina e quello di Marinella di Selinunte.

Tra i lavori necessari, anche interventi per il semaforo in via Partanna, fermo da più di un anno.