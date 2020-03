Cvetrano. Ass. Barresi: "Nell'indifferenziato solo ciò che non è differenziabile". Ecco perché alcuni mancati ritiri

del 2020-03-09

Alcuni residenti a Castelvetrano hanno segnalato il mancato ritiro della differenziata stamattina alla nostra redazione. L'assessore Barresi ha diffuso una nota in merito: "Stamane, in numerosi casi, non è si è proceduto alla raccolta dell’indifferenziato. Il perché è presto chiarito: nel sacco nero va messo tutto ciò che non è differenziabile. Purtroppo molti concittadini invece inseriscono tutto ciò che non hanno differenziato.

Di conseguenza oggi gli operatori, seguendo le direttive della ditta, prima di raccogliere hanno proceduto ad un controllo e hanno lasciato il rifiuto presso le utenze quando non conforme. Ove quindi si sia verificata la mancata raccolta, siete pregati di ritirare il rifiuto, differenziarlo bene ed esporre solo quello che non E’ DIFFERENZIABILE per la prossima volta. Se vogliamo migliorare nella raccolta dei rifiuti e continuare a migliorare nelle percentuali ognuno deve fare la propria parte."