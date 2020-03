Emanato dal Governo nuovo Decreto per contrastare la diffusione del contagio. Ecco le restrizioni previste.

(fonte: Tgcom24.it) - del 2020-03-08

Il provvedimento, che chiede di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita" dalla Lombardia e dalle province interessate "nonché all’interno dei medesimi territori", prevede però che gli spostamenti siano consentiti quando "motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza".

In province contagio si può rientrare a casa "Ci si muoverà solo per comprovate ragioni lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. Fermo restando che è consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza per chi ne avesse necessità", ha spiegato il premier. Nelle zone del contagio fino al 3 aprile è prevista la chiusura delle scuole e la sospensione delle le attività "di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati". Sono inoltre previste "specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto": l'arresto fino a 3 mesi e fino a 206 euro di ammenda.

Bar e ristoranti, invece, potranno svolgere le attività dalle 6 alle 18 "con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Stop a funerali e matrimoni Sempre nelle stesse zone è prevista la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, e "sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri". L'apertura di chiese e luoghi di culto, invece, è condizionata alla possibilità di evitare assembramenti.

Per quanto riguarda i centri commerciali, nelle giornate festive e prefestive i negozi all'interno delle gallerie sono chiusi (fanno eccezione gli alimentari), così come chiuse sono "le medie e grandi strutture di vendita". E nei giorni feriali va garantita la distanza di un metro tra un cliente e l'altro, "con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione". Sono poi "sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi".