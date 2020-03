Sono ad oggi 53 i casi di coronavirus accertati in Sicilia. Reso noto il bollettino odierno

del 2020-03-08

In Sicilia sono 53 i casi di coronavirus risultati positivi ai test, dunque 18 in più rispetto a ieri. Tra questi sette sono stati già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 18 pazienti (sei a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare. È quanto emerge nell'ultimo bilancio della Regione Siciliana, aggiornato alle ore 12 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus.