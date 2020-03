Dal 9 Marzo programmato intervento su viadotto A-29 allo svincolo Alcamo est

del 2020-03-09

A partire da lunedì 9 marzo saranno avviati i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione e delle testate delle solette del viadotto Palmeri, lungo la rampa dello svincolo di Alcamo Est, ubicato al km 45dell’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, sarà necessario procedere alla chiusura al traffico dello svincolo, in tutte le direzioni, fino a martedì 12 maggio. I veicoli in transito diretti ad Alcamo o provenienti da Alcamo e diretti in autostrada potranno utilizzare lo svincolo di Alcamo Ovest, al km 50,800 dell’autostrada.