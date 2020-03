"Lu Carvariu" di S. Ninfa tra fede, storia e ricordi. Il ricordo di Gaspare Falcetta

del 2020-03-10

Fin da piccolo (fine anni settanta) "lu Carvariu", come chiamato a S.Ninfa, è stato un punto di riferimento geografico e di Fede. Allora l'unica parrocchia Cristiana Cattolica era gestita dai padri Rosminiani, promotori e curatori della Vetta del Monte Calvario.

Infatti, le pendici, erano già da allora coltivate con vite e ulivi (quindi ritengo di proprietà privata) mentre sulla vetta (probabilmente di proprietà pubblica) c'era una croce in metallo, presente già nei primi del 1900, molto più piccola di quella attuale.

Per valorizzare l'antica installazione fu costruito un impianto di illuminazione alimentato da un generatore eolico di costruzione artigianale da parte di uno dei padri Rosminiani: don Piergiorgio, geniale ed instancabile lavoratore.

Penso che quel palo eolico fu uno dei primi installati in Sicilia se non addirittura in Italia, di cui fino a poco tempo fa si potevano osservare i resti. In seguito, a causa del suo deterioramento, la croce fu sostiuita da quella attuale e fu costruito, ai piedi della stessa, un Altare con la forma della cartina geografica del paese di S.Ninfa, sulla cui superficie è possibile tutt'ora ammirare un bel mosaico realizzato dagli Scout del tempo. Inoltre fu installata una scultura bronzea, raffigurante la Madonna della Speranza, che tiene tra le mani una colomba, simbolo universale di Pace.

Ancora oggi, nonostante necessita di manutenzione, il sito è motivo di interesse per quanti ne percepiscono la bellezza ed è anche stato presentato un progetto di recupero, attualmente al vaglio dell'amministrazione comunale.

Gaspare Falcetta