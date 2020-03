Partanna. Disposto acquisto gel igienizzante per gli uffici comunali

di: Redazione - del 2020-03-10

Disposto l'acquisto di materiale igienico sanitario urgente dal comune di Partanna, necessario alla pulizia straordinaria e disinfezione per il contenimento dell'emergenzia COVID-19, richiesto da diversi responsabili di area per il buon funzionamento degli uffici, nel rispetto di quanto prescritto dai decreti emanati in merito.

Ordinate n.6 confezioni di gel igienizzante per mani, da 5 litri cadauna, presso una ditta di Pomezia, la "Errebian", in quanto il prodotto è esaurito già da giorni anche presso le farmacie e gli esercenti del paese.

Impegnata a tal proposito la somma di importo pari a €255,47, iva inclusa.