CVetrano, la Farmacia Scarpinati consegnerà gratuitamente i farmaci a domicilio. Ecco il numero da chiamare

del 2020-03-10

L'indomani del decreto "Resto a casa" in cui vengono applicate misure ferree per contrastare la diffusione del virus in tanti sono costretti ad evitare spostamenti se non per stringenti ragioni. Per venire incontro alle esigenze dei clienti la Farmacia Scarpinati di Castelvetrano effettuerà a titolo gratuito la consegna a domicilio dei farmaci. Per info e prenotazioni è possibile chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al 3208184362 o contattare la farmacia tramite la pagina Facebook.

Il Dottore Pietro Scarpinati per il tramite della nostra Redazione consiglia i lettori:

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologi e croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepre ssione cong enita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

