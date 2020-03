"Avviamo una raccolta fondi per l’Ospedale di CVetrano”. Proposta di uno studente universitario di Medicina

del 2020-03-10

Un giovane studente di Medicina e Chirugia, Fabio Basone, ha lanciato una raccolta fondi per l'ospedale di Castelvetrano per far fronte all'emergenza COVID-19, clicca qui per fare una donazione , sul sito Gofoundme.

Ecco le sue parole: "L’idea nasce ieri sera quando su un gruppo whatsapp di colleghi, Ho visto le campagne a favore dell’ospedale civico di Palermo. Ho subito pensato, che in questo momento, unica cosa che posso fare è quella di creare una raccolta anche per il nostro ospedale di Castelvetrano.

La raccolta viene gestita dalla piattaforma gofound. I soldi saranno destinati al reparto di terapia intensiva per fronteggiare questa emergenza. Essendo unico punto nella valle del Belice."

Sostenere l'ospedale di Castelvetrano in questo momento, sarebbe davvero utile. La comunità belìcina diventa un'unica identità, che usufruisce della struttura, "umiliata" dal tanto paventato depotenziamento disposto, mentre oggi si rivela chiaramente che il nosocomio dovrebbe addirittura essere potenziato per far fronte alle esigenze dell'hinterland.