(Video) Due i contagi da Coronavirus a Menfi. Il Sindaco Mauceri parla ai cittadini

del 2020-03-10

Due casi di contagio da coronavirus a Menfi. Ad annunciarlo oggi il Sindaco Mauceri che ha confermato come due persone siano state contagiate dal virus. Già ieri vi avevamo anticipato uno dei due casi e oggi la conferma ufficiale. Il Sindaco ha invitato i cittadini a osservare le regole per evitare la diffusione del virus.

“Vi esorto a rimanere a casa e a rispettare le misure di contenimento del virus. Uscite solo per motivi lavorativi e per fare la spesa o andare in farmacia. Da oggi vi informerò sui dati, su eventuali casi di positività al virus. Oggi ho ricevuto dall’Asp notizia che sono due i menfitani positivi al virus. Sono entrambi in quarantena obbligatoria a casa e monitorati dall’ASP giornalmente. Sono pervenute comunicazioni di 13 concittadini che sono di recente rientrati dalle zone rosse e che staranno a casa in isolamento volontario”.