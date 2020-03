ASP Damiani: "Nessun caso di Coronavirus in provincia, 26 posti letto pronti tra Ospedali di CVetrano, Trapani e Marsala"

del 2020-03-09

Questa mattina il direttore dell’Asp Fabio Damiani ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus.

“Ad oggi non abbiamo nessun caso positivo al coronavirus in provincia di Trapani. Sono stati eseguiti 100 tamponi e sono tutti negativi.

Non abbiamo positivi ma stiamo effettuando tutta una serie di provvedimenti che mirano ad evitare nel futuro che vi possa essere un’escalation di positività e di infezioni. Da domani verranno chiusi i CUP, le prenotazioni si effettueranno solo online. Allo stesso modo abbiamo posto il divieto di accesso negli ospedali agli accompagnatori per evitare al massimo i contatti tra le persone.

Le persone che arrivano dalle regioni rosse devono mettersi in quarantena obbligatoria per 14 giorni. Le persone che hanno sintomi influenzali, febbre, tosse o problemi respiratori, non devono andare in Pronto Soccorso ma devono accedere in Ospedale tramite le strutture di pre triage che abbiamo attivato.

In provincia abbiamo attivato anche altri 3 posti di terapia intensiva, passando da 17 a 20 e contiamo di arrivare in settimana a 26 con altri 6 attivati all’Ospedale di Marsala, di cui 2 a pressione negativa, uno a Marsala e uno a Castelvetrano.

Per quanto riguarda le malattie infettive, abbiamo già attivato in urgenza un posto al “S. Antonio Abate” ed entro una settimana i posti arriveranno ad essere tre di cui due saranno a pressione negativa.

Lavoriamo per attivare tre reparti detti “Covid-19″ destinati a ricoveri di pazienti affetti dal virus, attrezzandoli con apparecchiature di terapia sub-intensiva. Questi reparti saranno uno a Trapani, nell’attuale reparto di Pneumatologia, uno a Castevetrano nel reparto di Medicina e un altro reparto a Marsala, nell’ex reparto di Pneumatologia chiuso dal 2018, con 12 posti ciascuno".