Santa Ninfa: Sostegno alle famiglie, avvisi per maternità e figli minori

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-09

Sul sito internet del Comune sono pubblicati due avvisi relativi all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare e per la maternità. In particolare, l’assegno per il nucleo familiare è una prestazione economica concessa dal Comune ed erogata dall’Inps ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, che abbiano un «Isee» non superiore a 8.788 euro. Il suo importo è di 145 euro mensili e, se spettante in misura intera, verrà erogato per tredici mensilità.

Le istanze per richiedere l’assegno devono essere compilate secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale dell’ente e disponibile anche negli uffici dei Servizi sociali (al piano terra del palazzo municipale) e presentate entro il 31 gennaio del 2021.

L’assegno di maternità per le madri non lavoratrici riguarda invece una prestazione assistenziale, spettante per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni, in favore delle madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie (quest’ultime in possesso della carta di soggiorno) che non beneficiano di altri trattamenti economici o previdenziali di maternità. L’importo dell’assegno mensile di maternità è di 348 euro per cinque mensilità, quindi per un totale di 1.740 euro. Il valore «Isee» di riferimento, in questo caso, non deve essere superiore a 17.416 euro.

Le domande devono essere presentate al Comune entro sei mesi dalla data del parto. Invece, precisa l’avviso, «in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dal momento dell’ingresso del minore nel nucleo familiare».