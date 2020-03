Tutta Italia diventa zona "protetta". Limitati gli spostamenti. Conte parla agli italiani

del 2020-03-09

Sono vietati gli assembramenti in tutta Italia e tutto il territorio italiano diventerà zona “protetta”. Ci si potrà spostare solo per motivi urgenti legati ad esigenze di lavoro, stato di necessità e per motivi di salute. “E’ il momento della responsabilità” ha dichiarato il Premieri Conte che ha annunciato un nuovo Decreto ancora più rigido che riguarderà l’intero territorio italiano. Quindi i blocchi e le limitazioni previste per le zone rosse verranno estese a tutto il territorio italiano. Anche lo sport si dovrà fermare per l’esigenza primaria. Le misure entreranno in vigore già da domani mattina e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avverrà già questa sera. Fino al 3 Aprile saranno sospese tutte le attività didattiche e universitarie.

Non ci saranno limitazioni al trasporto delle merci su tutto il territorio italiano.

"E' un momento di necessaria collaborazione da parte di tutti gli Italiani che dovranno collaborare anche rinunciando per un periodo limitato alle loro abitudini. Stiamo lavorando insieme con le altre forze politiche nell'unica direzione che è quella di fermare l'avanzata del virus che in questi giorni sta vedendo aumentare i casi giorno dopo giorno."

Cosa succederà adesso nelle altre Regioni d'Italia che fino ad oggi non erano "rosse"? I negozi resteranno aperti. Si entra con distanza di sicurezza. Alle diciotto chiudono i bar e i ristoranti. I pub e le movide sono sospese. Assembramenti di ogni tipo vietati