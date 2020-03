Decreto "Io resto a casa". Ecco cosa cambia nella vita di ogni giorno. Scarica qui il testo della autodichiarazione

di: Redazione - del 2020-03-10

"Bigogna restare a casa e per farlo è necessario estendere i provvedimenti. Scuole chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile, stop al campionato di calcio, spostamenti solo per lavoro o per motivi di salute, divieto di assembramento".

Queste le parole di un estratto dal messaggio alla popolazione italiana del presidente del consiglio Conte, di ieri sera, ha esteso la zona protetta e quindi le dovute restrizioni a tutta l'Italia, mentre si continua con gli appelli di sindaci e governatori alla segnalazione da parte dei "protagonisti" dell'esodo di massa dalle zone rosse del nord, che sarebbero circa 11.500 in Sicilia e 9.200 in Puglia.

Di seguito, le regole da seguire su tutto il territorio italiano da stamattina, previste dal decreto "Io resto a casa", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Evitare ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e anche all'aperto. Si fermano ovunque cinema, teatri, palestre, matrimoni, funerali e nel weekend anche i centri commerciali. A tal proposito, sospese tutte le manifestazioni e gli eventi: fermi i cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche. Chiusi musei e siti archeologici, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali e ricreativi, piste da sci.

Garantita l'apertura di negozi di alimentari e farmacie: si può uscire di casa per fare la spesa. I bar e ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18.

Vietato ogni spostamento: ci si può spostare soltanto per 3 motivazioni, che vanno autocertificati con un modulo che trovate in allegato: "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute". E' possibile andare a fare la spesa.

Previste sanzioni fino all'arresto per chi dichiara il falso o trasgredisce. Trovate il modulo dell'autocertificazione da compilare in allegato a questo articolo. (n.d.R.: il modello potrebbe essere suscettibile a variante, qualora nell'incontro con il prefetto di stamattina con i sindaci della nostra provincia, si abbiano ulteriori indicazioni, che ovviamente saranno indicate anche da questo giornale).

Per il cittadino che presenti sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37.50 gradi, è "raccomandato" di restare a casa e contattare il proprio medico. Il divieto di muoversi è "assoluto" per chi sia stato messo in quarantena o sia positivo al virus.

Si fermano tutti gli sport, incluso il campionato di calcio, ma possono tenersi a porte chiuse competizioni internazionali. Gli atleti professionisti e olimpici possono allenarsi. Sono chiuse le palestre, ma si può fare sport all'aria aperta rispettando la distanza di un metro.

Si "raccomanda" ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e congedi. Sono invece sospesi i congedi dei medici.

Scuole e università restano chiuse fino al 3 aprile. Stop agli esami per la patente e a tutti i concorsi, tranne quelli per titoli o per via telematica. Sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali.