del 2020-03-10

Primo caso di coronavirus in provincia di Trapani. A Marsala, come riportato da Tp24.it, è risultato positivo un uomo arrivato in ospedale ieri sera. Si tratta di un uomo sui 60 anni. L’uomo è stato ricoverato all’Ospedale di Marsala. E’ in corso di accertamento come l’uomo possa aver contratto il virus.