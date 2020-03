Cvetrano, 40 multe contro gli incivili. Parla l'Ass. Cappadonna: "Ispettori ambientali con i Vigili per contrastare l'inciviltà"

di: Elio Indelicato - del 2020-03-11

Castelvetrano molto più pulita grazie ad un servizio di raccolta più capillare, restano gli incivili che sporcano soprattutto le periferie e le campagne. Già elevate 40 multe grazie ad un servizio congiunto della Polizia municipale con la Ecoburgus che si occupa della raccolta dei rifiuti mentre viene assicurato che il sevizio ritiro ingombranti funziona.

A presto l’arrivo degli ispettori ambientali. L’assessore alla Polizia municipale, Manuela Cappadonna, che dal suo insediamento assieme alla collega Irene Barresi giornalmente sono impegnate alla lotta contro gli abbandoni indiscriminati, traccia un primo bilancio della sua attività assieme al Corpo dei Vigili: “Purtroppo le micro discariche, che sempre più frequentemente sorgono nelle zone periferiche di Castelvetrano, dimostrano che alcuni cittadini ancora non comprendono l’importanza della raccolta differenziata e della tutela dell’ambiente. Vengono ammassati i rifiuti ai bordi delle strade, nelle campagne, nelle borgate marinare in questo periodo poco frequentate.

Dalla fine di Gennaio la Polizia municipale ambientale con a capo l’ispettore Nicola Lupo, assieme ai dipendenti della Sager, hanno iniziato una attività di controllo due volte la settimana anche dei sacchetti buttati alla rinfusa alla ricerca dei trasgressori e per questi conferimenti fuori orario o del tutto ingiustificati, sono state elevate circa 40 multe. In un territorio così vasto è importante aumentare il controllo delle attività illecite degli incivili che, noncuranti ed impertinenti rovinano e offendono le nostre meravigliose campagne!

Gli Ispettori ambientali, una figura che in numerosi Comuni è già stata istituita, potranno contribuire ad un maggiore controllo del territorio, collaborando la Polizia Municipale oggi in affanno tra pensionamenti e vigili part time. Le dieci fototrappole, già acquistate , sono uno strumento molto valido di prevenzione. Dobbiamo dire con molta sincerità che il servizio ritiro ingombranti funziona, così come la raccolta quotidiana del porta a porta e quello dello spazzamento strade, quindi risulta ancora più incomprensibile l’imbrattamento delle periferie o degli angoli delle strade. La Polizia Municipale ambientale svolge un lavoro egregio, grazie anche alla collaborazione di molti cittadini stanchi di vedere la nostra città mortificata da pochi.”

Intanto alcuni spazi pubblici occupati anche da privati sono ritornati ad essere di pubblica utilità. Continua lo stesso assessore: “Dobbiamo dire che tanto si è fatto, a cominciare dallo sgombero della aiuola in via Campobello, brutta fotografia all’entrata di Castelvetrano, che per decenni è stata occupata abusivamente da un tizio che ne aveva fatto la sua residenza anche anagrafica, che vendeva anche piante. Le ville per fortuna stanno ritornando agli anni migliori, anche se precauzionalmente resta chiusa la villa Falcone e Borsellino, per evitare, come dice il sindaco Enzo Alfano, che venga di nuovo sommersa da bottiglie, lattine e quant’altro, con l’auspicio che possa essere data in gestione a privati”.