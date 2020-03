Sciacca, positivo al Coronavirus va al supermercato. Rischia 12 anni di carcere un saccense per concorso colposo in epidemia

del 2020-03-11

Sarebbe stato individuato all'interno di un supermercato un saccense, sottrattosi all'isolamento imposto per far fronte all'emergenza Corona virus. A renderlo noto il Corriere di Sciacca, che riporta sulle sue colonne inoltre, che sarebbe stata avviata un'inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza di provvedimento dell’autorità.

L'uomo sarebbe risultato positivo al tampone. Trasgredendo le disposizioni, rischia fino a 12 anni di carcere.