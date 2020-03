Dichiarata dall'OMS la pandemia. La Cina disponibile ad aiutare l'Italia

del 2020-03-11

"Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere definito come una pandemia". L'Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione". "Nei giorni e nelle settimane a venire prevediamo un aumento del numero di casi, del numero di morti e del numero di Paesi colpiti", ha detto ancora il direttore generale dell'Oms. "Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall'Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni", aveva detto Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull'epidemia di coronavirus.

Nel frattempo, come reso noto dall'ambasciata cinese in Italia, il presidente Xi Jinping ha scritto una lettera al presidente Mattarella: "Il governo e il popolo cinese sostengono fermamente gli sforzi dell'Italia - si legge -, fornendo collaborazione per combattere l'epidemia".

La pandemia è un contagio che riguarda un’area geografica molto ampia e più continenti e per il quale non esiste immunizzazione da parte dell’uomo.

"Per l'Italia non cambierà molto visto che l'Italia è molto avanti quanto alle misure drastiche adottate" hanno dichiarato gli esperti al quesito circa i possibili impatti che ne potrebbero derivare in Italia. La dichiarazione di pandemia comporta una maggiore presa di coscenza da parte degli Stati affinchè intervengano in maniera drastica al fine di bloccare l'espansione del virus.