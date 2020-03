Se andare in banca può essere poco sicuro per il contagio. Il gabbiotto metallico protegge ma spaventa

di: Gianfranco Becchina - del 2020-03-13

Diciamo che, in Sicilia, e al sud in generale, il buon Dio finora ha voluto proteggerci; ché se fosse stato per il buon senso di certi sedicenti responsabili, ne staremmo a vedere delle belle.

Prendiamo il “caso avvenuto di fresco”, per dirla col poeta, a me che dovendomi recare stamane per una operazione bancaria presso l’ex Banco di Sicilia, nell’immobile dove un tempo sorgeva la storica Vicaria di Castelvetrano, vi trovo all’ingresso uno scoraggiante assembramento di utenti, in attesa di potervi accedere, uno alla volta, nel rispetto delle ‘fresche’ disposizioni Antivirus.

Disposizioni, così come decise, che sapevano molto più di arbitrio che di senso di un minimo di prudenza ed elementare logica. Infatti, vorrei chiedere – e sul posto l’ho fatto al primo che mi è capitato, senza peraltro destare granché interesse - a chi ha stabilito un tanto poco valido sistema di protezione se ha consapevolmente valutato le ricadute di una tale improvvida decisione.

Cerco di aiutarlo, cominciando con le code che si formano all’esterno della banca, dove, va da sé, se dovesse trovarcisi qualche inconsapevole portatore del micidiale virus, Dio salvi tutto il gruppo.

Ma il bello deve ancora venire, e lì il contagio sarà senza scampo. Mi riferisco al ruotante ‘gabbiotto’ di sicurezza, molto utile come protezione dalle rapine, ma che nulla può contro l’ingresso dell’invisibile virus, e che ancor di più si potrebbe trasformare - a sentire gli scienziati cinesi che ne valutano la sopravvivenza in almeno trenta minuti - in una colonia inesauribile e dispensatrice della maledetta opera diabolica, cinese o milanese che sia.

Ci pensi, chi di dovere: il portatore vi entra, e nei lunghi secondi di sosta all’interno del marchingegno, rilascia tanti di quei virus da fare invidia alla moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Ovviamente a disposizione del successivo che, pur immune, ne respira una generosa carica. Ma non abbiamo finito, perché il primo portatore dovrà pur uscire, pronto al generoso nuovo deposito del suo nefasto carico, giusto per rimpinguare quelli prelevati nel corso del va e vieni di tutta la filiera in attesa, divenuta anch’essa portatrice con buona pace di chi non ha idea di come si organizzano le cose.

Spero che le autorità civili e sanitarie riflettano su questo problema – che più che apparire di lana caprina - riguarda tutte le banche della nostra città. E chissà quante altrove.

Gianfranco Becchina