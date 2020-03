Castelvetrano. Il sindaco rende noti numeri utili della Croce Rossa per assistere le fasce deboli

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-11

CROCE ROSSA ITALIANA NUMERI UTILI 1) Numero Nazionale CRI per le persone 800065510 Fornisce supporto - Informazioni e servizi per essere vicini alle persone più fragili (Anziani e Malati) 2) Numero Comunale gestito dalla Croce Rossa di Castelvetrano 371/4130567 Utile per gli anziani e malati per ritiro farmaci - per ritiro spesa e altri servizi che necessitano, per evitare di farli uscire da casa.