Il Premier Conte parla agli italiani: "Ristoranti e negozi chiusi." Edicole e tabacchi restano aperti

del 2020-03-11

“Le vostre rinunce stanno dando un grosso aiuto al nostro paese. Tutto il mondo ci guarda. Vedono una Italia in difficoltà ma anche con l’ammirazione di un paese che sta lottando senza tregua e per la massima precauzione che stiamo adottando. Una sfida che riguarda la salute dei cittadini. Pochi giorni fa abbiamo limitato la libertà di ognuno di voi.

Oggi siamo consapevoli che un paese come il nostro sia in grado di accettare. Pertanto chiudiamo tutte le attività commerciali (tranne supermercati), servizi mensa, parrucchierie e non solo. Deve essere agevolato il lavoro agile. Restano aperte le farmacie e le parafarmacie.

Restano aperti i servizi di trasporto, agricolo, zootecnico, compreso le filiere. La regola madre è quella di limitare gli spostamenti”. Sono queste le parole del Premier Conte che ha parlato all’italia con un nuovo discorso rimandando a tra circa 15 giorni una prima valutazione sui risultati da questa ulteriore “serrata”.

Domenico Arcuri sarà una figura di coordinamento che svolgerà in collaborazione con Borrelli della Protezione Civile. “Rimaniamo distanti per abbracciarci domani”.