Anche a CVetrano l'iniziativa #andràtuttobene. Coinvolti alunni e Prof. della Benedetto Croce

del 2020-03-12

L'iniziativa nazionale arriva a Castelvetrano. Anche la comunità Castelvetrano aderisce alla campagna nazionale promossa dai bambini di tutta Italia in queste ore #andrà tutto bene è uno slogan coniato per esorcizzare le paure che in queste settimane stanno diventando sempre più vere e percepite anche dai bambini i quali si ritrovano a vivere giornate troppo diverse dalla normalità,niente scuola, sport, amici, relax si ma chiusi in casa o al parco lontani gli uni dagli altri.

E allora perché non inventarsi un linguaggio che accomuni tutti i bambini d'Italia da nord a sud isole comprese? E allora disegnano un arcobaleno con i colori e i simboli della pace e diciamo tutti insieme speranzosi e fiduciosi ANDRÀ TUTTO BENE!

A Castelvetrano un gruppo di insegnanti della Scuola dell'infanzia Benedetto Croce hanno coinvolto i loro bambini in questa bellissima iniziativa da fare ognuno a casa propria insiemi ai genitori, nonni fratelli e sorelle, un disegno singolo per un messaggio collettivo, le insegnanti in prima linea virtualmente hanno coordinanato l'attività e ne è nato un bellissimo video che dedichiamo a tutti i bambini d'Italia, d'Europa e del mondo andrà tutto bene lasciati contagiare da un sano ottimismo.