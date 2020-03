(VIDEO) Il Sindaco Alfano parla ai castelvetranesi: “Imperativo restare a casa”

del 2020-03-12

Il sindaco Alfano ha diffuso un video messaggio online per i cittadini alla luce del nuovo provvedimento emanato, per cui si invita la cittadinanza a rimanere a casa. "Chiuderanno tutti gli esercizi commerciale ad eccezione di quelli che vendono prodotti indispensabili che resteranno aperti, tra questi non potevamo mancare gli ipermercati, i supermercati.che vendono generi alimentari".

"Non accalcatevi - ha continuato il primo cittadino - perchè queti esercizi verranno riforniti in maniera regolare e quotidiana. Cercate di fare la spesa nei modie con la regolarit aa cui eravate abituati."

I titolari di queste attività dovranno predisporre la distanza di sicurezza

Il sindaco ha ricordato il servizio della Croce rossa