Campobello, posti di blocco della Polizia Municipale. L’appello del Comandante Panierino: “Restate nelle vostre abitazioni”

del 2020-03-12

Dopo il nuovo decreto presidenziale che prevede ulteriori restrizioni e limitazioni si irrigidiscono ulteriormente. Anche a Campobello di Mazara posti di blocco nei confronti di chi si sposta in auto e non solo. L’obiettivo è limitare al massimo gli spostamenti se non per motivate esigenze che devono essere autocertificate dai cittadini. Si rischiano denunce.

Il Comandante dei Vigili Urbani Giuliano Panierino e il Sindaco Castiglione, così come anche i sindaci dei vari comuni, da giorni ribadiscono la necessità che le persone stiano a casa per evitare la diffusione del contagio.